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    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Encontraron a un Bulldog deambulando en el barrio París de Bello

    El perrito fue resguardado temporalmente por la persona que lo encontró

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Encontraron a un Bulldog deambulando en el barrio París de Bello

    Resumen: Quienes lo encontraron aseguran que el animal se encuentra en buenas condiciones de salud y se le ve muy bien cuidado, lo que hace presumir que tiene un hogar y que probablemente se escapó en un descuido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La solidaridad ciudadana brilló la madrugada de este martes 14 de abril en el municipio de Bello. Un perrito de raza Bulldog fue encontrado desorientado en las calles del barrio París, por lo que fue resguardado temporalmente por la comunidad para evitar que sufriera algún accidente.

    Quienes lo encontraron aseguran que el animal se encuentra en buenas condiciones de salud y se le ve muy bien cuidado, lo que hace presumir que tiene un hogar y que probablemente se escapó en un descuido.

    🐾 Detalles del hallazgo

    Raza: Bulldog Americano.

    Fecha y hora: Madrugada del martes 14 de abril.

    Lugar exacto: Inmediaciones de la unidad residencial Sauces de París (Bello).

    Estado: Rescatado y a salvo, a la espera de sus dueños.

    ¿Es tuyo o conoces a su familia?

    Si reconoces a este perrito, eres su dueño o sabes quién lo está buscando en el sector de París o en los barrios aledaños de Bello y el noroccidente de Medellín, por favor comunícate de inmediato para que pueda regresar a casa.

    👉 Contacto / WhatsApp: 302 847 68 41

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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