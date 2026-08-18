Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ayúdanos a encontrar a Odín, gatito extraviado en el barrio López de Mesa

    Su familia espera a Odin con los brazos abiertos y el corazón roto

    Publicado por: SoloDuque

    odin perdido
    Ayúdanos a encontrar a Odín, gatito extraviado en el barrio López de Mesa

    Resumen: Desde el pasado 13 de agosto, una familia antioqueña vive momentos de angustia tras la desaparición de su amado peludito. Hacen un llamado a la solidaridad de los vecinos del noroccidente de Medellín para dar con su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar
    Minuto30.com .- La comunidad animalista y los habitantes de las comunas 6 y 7 se unen en la búsqueda de Odín, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 13 de agosto. Su familia, que lo espera con los brazos abiertos y el corazón roto, ha iniciado una intensa campaña para localizarlo.

    De acuerdo con el reporte de su familia, el rastro de Odín se perdió en las calles del barrio López de Mesa, en el noroccidente de la ciudad de Medellín.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si vives en el barrio López de Mesa, sectores aledaños como Córdoba, Pilarica o el sector de la 80, te pedimos estar muy atento.

    Si lo has visto deambulando, lo estás resguardando temporalmente en tu casa o tienes cualquier información que pueda dar pistas sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato a la siguiente línea de atención directa con sus dueños:

    • WhatsApp: 313 736 6162

    «Hay una familia que lo está esperando».

    Un simple «compartir» puede ser el puente para que Odín regrese a salvo al calor de su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.