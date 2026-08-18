Resumen: Desde el pasado 13 de agosto, una familia antioqueña vive momentos de angustia tras la desaparición de su amado peludito. Hacen un llamado a la solidaridad de los vecinos del noroccidente de Medellín para dar con su paradero.

Ayúdanos a encontrar a Odín, gatito extraviado en el barrio López de Mesa

Minuto30.com .- La comunidad animalista y los habitantes de las comunas 6 y 7 se unen en la búsqueda de Odín, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 13 de agosto. Su familia, que lo espera con los brazos abiertos y el corazón roto, ha iniciado una intensa campaña para localizarlo.

De acuerdo con el reporte de su familia, el rastro de Odín se perdió en las calles del barrio López de Mesa, en el noroccidente de la ciudad de Medellín.

¿Cómo puedes ayudar?

Si vives en el barrio López de Mesa, sectores aledaños como Córdoba, Pilarica o el sector de la 80, te pedimos estar muy atento.

Si lo has visto deambulando, lo estás resguardando temporalmente en tu casa o tienes cualquier información que pueda dar pistas sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato a la siguiente línea de atención directa con sus dueños:

WhatsApp: 313 736 6162

«Hay una familia que lo está esperando».

Un simple «compartir» puede ser el puente para que Odín regrese a salvo al calor de su hogar.