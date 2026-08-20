Ayúdanos a encontrar a Horus, extraviado en Itagüí

Resumen: El perrito se perdió inicialmente en la Loma de los Zuletas y fue visto recientemente deambulando por el sector de Fábricas Unidas. Su familia pide ayuda urgente para localizarlo.

La comunidad del sur del Valle de Aburrá se une en la búsqueda contrarreloj de Horus, un peludito que se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado 18 de agosto.

De acuerdo con el reporte de sus cuidadores, la mascota se extravió inicialmente por el sector de la Loma de los Zuletas, en el municipio de Itagüí.

Pista clave sobre su ubicación

En las últimas horas, la familia recibió un reporte ciudadano que renovó las esperanzas: una persona aseguró haber visto y reconocido a Horus deambulando por la zona industrial de Fábricas Unidas.

Lamentablemente, debido a un contratiempo, la persona que lo avistó tuvo que retirarse del lugar y no pudo resguardarlo, por lo que Horus quedó nuevamente a la deriva en la calle. Al estar en una zona tan transitada, es vital localizarlo antes de que se desoriente hacia otros barrios o municipios cercanos.

Hacemos un llamado urgente a los trabajadores, comerciantes y residentes del sector de Fábricas Unidas, la autopista Sur y el centro de Itagüí para que estén muy alertas.

Si logras verlo, por favor no lo asustes, intenta retenerlo en un lugar seguro o tómale una fotografía y comunícate de inmediato a la siguiente línea directa con su familia:

WhatsApp: 311 886 8291