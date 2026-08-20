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    Ayúdanos a encontrar a Horus, extraviado en Itagüí

    El perrito se perdió inicialmente en la Loma de los Zuletas y fue visto recientemente por el sector de Fábricas Unidas. Su familia pide ayuda para localizarlo.

    Publicado por: SoloDuque

    horus perdido
    Ayúdanos a encontrar a Horus, extraviado en Itagüí

    Resumen: El perrito se perdió inicialmente en la Loma de los Zuletas y fue visto recientemente deambulando por el sector de Fábricas Unidas. Su familia pide ayuda urgente para localizarlo.

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    La comunidad del sur del Valle de Aburrá se une en la búsqueda contrarreloj de Horus, un peludito que se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado 18 de agosto.

    De acuerdo con el reporte de sus cuidadores, la mascota se extravió inicialmente por el sector de la Loma de los Zuletas, en el municipio de Itagüí.

    Pista clave sobre su ubicación

    En las últimas horas, la familia recibió un reporte ciudadano que renovó las esperanzas: una persona aseguró haber visto y reconocido a Horus deambulando por la zona industrial de Fábricas Unidas.

    Lamentablemente, debido a un contratiempo, la persona que lo avistó tuvo que retirarse del lugar y no pudo resguardarlo, por lo que Horus quedó nuevamente a la deriva en la calle. Al estar en una zona tan transitada, es vital localizarlo antes de que se desoriente hacia otros barrios o municipios cercanos.

    Hacemos un llamado urgente a los trabajadores, comerciantes y residentes del sector de Fábricas Unidas, la autopista Sur y el centro de Itagüí para que estén muy alertas.

    Si logras verlo, por favor no lo asustes, intenta retenerlo en un lugar seguro o tómale una fotografía y comunícate de inmediato a la siguiente línea directa con su familia:

    • WhatsApp: 311 886 8291

    «Cada minuto cuenta para que Horus no pase otra noche en la calle y regrese al calor de su hogar».

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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