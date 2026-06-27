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    Ayúdanos a encontrar a Daniel Stic Vanegas, desaparecido en Medellín: tiene varias tatuajes

    Cada minuto cuenta y cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser la clave para que Daniel regrese a casa

    Publicado por: SoloDuque

    daniel stic
    Ayúdanos a encontrar a Daniel Stic Vanegas, desaparecido en Medellín: tiene varias tatuajes

    Resumen: Si lo has visto, sabes dónde podría estar o tienes información relevante sobre su caso, por favor comunícate de inmediato a la línea de atención habilitada por la Unidad de Desaparecidos

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    Minuto30.com .- Familiares y autoridades solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de Daniel Stic Vanegas Rodríguez, un joven de 23 años que se encuentra reportado como desaparecido desde el pasado lunes, 22 de junio de 2026, en la ciudad de Medellín.

    Señales particulares

    El joven posee varios tatuajes altamente distintivos que pueden ser vitales para su identificación:

    En el antebrazo derecho tiene el nombre «Andrés».

    En el abdomen tiene tatuado «Rocky».

    En el dedo medio de la mano derecha lleva el diseño de una camándula.

    En la espalda tiene una frase extensa que dice: «Con los hombre me mato de pie y de rodilla le pido a Dios».

    ¿Tienes información sobre su paradero?

    Cada minuto cuenta y cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser la clave para que Daniel regrese a casa con su familia.

    Contacto urgente: Si lo has visto, sabes dónde podría estar o tienes información relevante sobre su caso, por favor comunícate de inmediato a la línea de atención habilitada por la Unidad de Desaparecidos 318 532 2767.

    Tu solidaridad ciudadana es indispensable; compartir esta información también ayuda a salvar vidas.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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