Ayúdanos a encontrar a Canela, se perdió en La Estrella

Resumen: Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato
Minuto30.com .- Una familia del sur del Valle de Aburrá busca desesperadamente a su perrita, quien se encuentra extraviada. Acudimos a la solidaridad de la comunidad para que pueda regresar sana y salva a su hogar.
Datos clave de la mascota
Nombre: Canela
Raza: Yorkshire Terrier (Yorkie / “Yorker”)
Lugar de extravío: Barrio La Troja, municipio de La Estrella.
¿La tienes o la has visto?
Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato con sus dueños. ¡Cualquier pista es valiosa!
WhatsApp de contacto: 310 450 5895
Por favor, tómate un segundo para compartir este mensaje ¡Entre todos podemos hacer que Canela vuelva a casa!
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