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    Ayúdanos a encontrar a Canela, se perdió en La Estrella

    Si la has visto o la tienes resguardada en tu casa, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Ayúdanos a encontrar a Canela, se perdió en La Estrella

    Resumen: Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia del sur del Valle de Aburrá busca desesperadamente a su perrita, quien se encuentra extraviada. Acudimos a la solidaridad de la comunidad para que pueda regresar sana y salva a su hogar.

    Datos clave de la mascota

    Nombre: Canela

    Raza: Yorkshire Terrier (Yorkie / “Yorker”)

    Lugar de extravío: Barrio La Troja, municipio de La Estrella.

    ¿La tienes o la has visto?

    Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato con sus dueños. ¡Cualquier pista es valiosa!

    WhatsApp de contacto: 310 450 5895

    Por favor, tómate un segundo para compartir este mensaje ¡Entre todos podemos hacer que Canela vuelva a casa!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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