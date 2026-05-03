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Resumen: Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato

Ayúdanos a encontrar a Canela, se perdió en La Estrella

Minuto30.com .- Una familia del sur del Valle de Aburrá busca desesperadamente a su perrita, quien se encuentra extraviada. Acudimos a la solidaridad de la comunidad para que pueda regresar sana y salva a su hogar.

Datos clave de la mascota

Nombre: Canela

Raza: Yorkshire Terrier (Yorkie / “Yorker”)

Lugar de extravío: Barrio La Troja, municipio de La Estrella.

¿La tienes o la has visto?

Si la has visto rondando por el sector, la tienes resguardada en tu casa o tienes cualquier información sobre su paradero actual, por favor comunícate de inmediato con sus dueños. ¡Cualquier pista es valiosa!

WhatsApp de contacto: 310 450 5895

Por favor, tómate un segundo para compartir este mensaje ¡Entre todos podemos hacer que Canela vuelva a casa!