¡Ayúdanos a encontrar a Asia! Se perdió en el nororiente de Medellín

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Asia se perdió por Villa del Socorro el 16 de diciembre: su familia la busca
    Minuto30.com .- La familia de Asia, una perrita de color negro, está pidiendo el apoyo de la comunidad para traerla de vuelta a casa pronto. Su familia no ha dejado de buscarla.

    Asia fue vista por última vez el 16 de diciembre en la zona de Villa del Socorro, en la Carrera 103, Comuna de Santa Cruz.

    Si tienes información sobre su paradero, la has visto o la tienes bajo tu cuidado, por favor contáctanos de inmediato a través de la línea de whatsapp 304 531 2659.

    Tu ayuda es esencial para que Asia regrese a casa.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


