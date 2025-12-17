¡Ayúdanos a encontrar a Asia! Se perdió en el nororiente de Medellín

Resumen: Si tienes información sobre su paradero, la has visto o la tienes bajo tu cuidado, por favor contáctanos de inmediato a través de la línea de whatsapp
Minuto30.com .- La familia de Asia, una perrita de color negro, está pidiendo el apoyo de la comunidad para traerla de vuelta a casa pronto. Su familia no ha dejado de buscarla.
Asia fue vista por última vez el 16 de diciembre en la zona de Villa del Socorro, en la Carrera 103, Comuna de Santa Cruz.
Si tienes información sobre su paradero, la has visto o la tienes bajo tu cuidado, por favor contáctanos de inmediato a través de la línea de whatsapp 304 531 2659.
Tu ayuda es esencial para que Asia regrese a casa.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios