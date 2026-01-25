¡Ayúdanos a compartir: Buscan a Jose Daniel, de 19 años desaparecido en Medellín

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación, a través de su Subdirección Seccional de Policía Judicial en Medellín, ha emitido una alerta oficial para dar con el paradero de Jose Daniel Fuentes Timaure. El joven fue visto por última vez el pasado miércoles 21 de enero de 2026 en la ciudad de Medellín.

    Su familia y las autoridades solicitan la máxima colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que permita su pronta localización, ya que han pasado varios días sin noticias de su ubicación.

    Características físicas para su identificación

    Para facilitar su reconocimiento, se han suministrado las siguientes señas particulares:

    Edad: 19 años.

    Color de piel: Blanca.

    Contextura: Delgada.

    Cabello: Castaño claro.

    Donde reportar información

    Si usted ha visto a Jose Daniel Fuentes Timaure o tiene datos que puedan conducir a su paradero, puede comunicarse directamente con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía en Medellín a través de los siguientes medios:

    Teléfono fijo: 604 590 31 08 – Extensión: 41972

    Celular de contacto: 318 532 27 67

    Dirección física: Carrera 64 C No. 67-300, Bloque H, Piso 4, Medellín.

    Cada vez que compartes esta información en tus redes sociales (WhatsApp, Facebook, X), aumentas la probabilidad de que una persona logre identificarlo. La solidaridad de la comunidad de Minuto30 es clave en estos casos de servicio público.

