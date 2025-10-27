¡Ayuda urgente! Tony se perdió al medio día en Robledo Miramar: su familia lo espera

Resumen: Sus familiares están desesperados por encontrarlo y resaltan un detalle clave para su identificación: el perro porta un collar de color gris.

Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para dar con el paradero de Tony, un perro de raza beagle que se encuentra perdido desde el mediodía de hoy, lunes 27 de octubre.

Tony, quien reside en el barrio Robledo Miramar, ha dejado a su familia en gran angustia. Fue visto por última vez este lunes al mediodía.

Sus familiares están desesperados por encontrarlo y resaltan un detalle clave para su identificación: el perro porta un collar de color gris.

Para cualquier dato relevante, por favor, comunicarse inmediatamente al número 310 741 0979.

Se agradece la colaboración de todos para ayudar a que Tony vuelva a casa sano y salvo.

