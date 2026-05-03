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    ¡Ayuda urgente! Este perrito juguetón busca a sus dueños en El Carmen de Viboral: tiene collar verde

    Si eres el dueño, lo reconoces o quieres ofrecerte como hogar de paso/adoptante, por favor comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayuda urgente! Este perrito juguetón busca a sus dueños en El Carmen de Viboral: tiene collar verde

    Resumen: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para ayudar a dar con la familia de un perrito que fue encontrado deambulando por zona rural del Carmen de Viboral. Necesitamos ubicar a sus dueños originales o, en su defecto, encontrarle un lugar seguro donde pasar la noche.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para ayudar a dar con la familia de un perrito que fue encontrado deambulando por zona rural del Carmen de Viboral. Necesitamos ubicar a sus dueños originales o, en su defecto, encontrarle un lugar seguro donde pasar la noche.

    Datos del hallazgo y características

    Lugar: Vereda sector Ojo de Agua (El Carmen de Viboral). Tras preguntar a los vecinos, nadie en la zona dice conocer al dueño.

    Fecha del hallazgo: Sábado, 2 de mayo.

    Características: Es un perrito muy cariñosito y juguetón. Lleva puesto un collar de color verde, pero lamentablemente no tiene placa con nombre ni teléfono de contacto.

    Situación actual y qué se necesita

    La persona que reportó el caso informa que el perrito no está amarrado ni encerrado, pero no puede conservarlo ni brindarle refugio temporal debido a que ya convive con otro perro y una gata en su hogar.

    Por esta razón, se requiere ayuda urgente en cualquiera de estas tres opciones:

    Encontrar a su dueño: Si reconoces al perrito y sabes de quién es.

    Hogar de paso: Alguien que pueda acogerlo temporalmente mientras aparece su familia.

    Adopción: Una persona responsable dispuesta a darle un hogar definitivo si sus dueños no aparecen.

    Puedes ayudar?

    Si eres el dueño, lo reconoces o quieres ofrecerte como hogar de paso/adoptante, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:

    WhatsApp: 314 763 4610

    Por favor, ayúdanos compartiendo este mensaje ¡Entre más lo difundamos, más rápido estará a salvo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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