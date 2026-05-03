¡Ayuda urgente! Este perrito juguetón busca a sus dueños en El Carmen de Viboral: tiene collar verde

Resumen: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para ayudar a dar con la familia de un perrito que fue encontrado deambulando por zona rural del Carmen de Viboral. Necesitamos ubicar a sus dueños originales o, en su defecto, encontrarle un lugar seguro donde pasar la noche.
Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para ayudar a dar con la familia de un perrito que fue encontrado deambulando por zona rural del Carmen de Viboral. Necesitamos ubicar a sus dueños originales o, en su defecto, encontrarle un lugar seguro donde pasar la noche.
Datos del hallazgo y características
Lugar: Vereda sector Ojo de Agua (El Carmen de Viboral). Tras preguntar a los vecinos, nadie en la zona dice conocer al dueño.
Fecha del hallazgo: Sábado, 2 de mayo.
Características: Es un perrito muy cariñosito y juguetón. Lleva puesto un collar de color verde, pero lamentablemente no tiene placa con nombre ni teléfono de contacto.
Situación actual y qué se necesita
La persona que reportó el caso informa que el perrito no está amarrado ni encerrado, pero no puede conservarlo ni brindarle refugio temporal debido a que ya convive con otro perro y una gata en su hogar.
Por esta razón, se requiere ayuda urgente en cualquiera de estas tres opciones:
Encontrar a su dueño: Si reconoces al perrito y sabes de quién es.
Hogar de paso: Alguien que pueda acogerlo temporalmente mientras aparece su familia.
Adopción: Una persona responsable dispuesta a darle un hogar definitivo si sus dueños no aparecen.
Puedes ayudar?
Si eres el dueño, lo reconoces o quieres ofrecerte como hogar de paso/adoptante, por favor comunícate de inmediato al siguiente número:
WhatsApp: 314 763 4610
Por favor, ayúdanos compartiendo este mensaje ¡Entre más lo difundamos, más rápido estará a salvo!
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