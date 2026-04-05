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    ¡Ayuda urgente! Buscamos a chela, cachorrita que se extravió tras accidente en la Regional

    Cualquier información es vital para sus dueños

    Publicado por: SoloDuque

    Chela se perdió tras un accidente en moto por la regional, el domingo 5 de abril ¿la encontraste?
    Chela se perdió tras un accidente en moto por la regional, el domingo 5 de abril ¿la encontraste?
    ¡Ayuda urgente! Buscamos a chela, cachorrita que se extravió tras accidente en la Regional

    Resumen: Cualquier información es vital para sus dueños, quienes se encuentran recuperándose del accidente y están desesperados por encontrarla

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Chela desapareció el domingo 5 de abril tras un accidente de tránsito en la Avenida Regional, a la altura de la calle Colombia (sector Estación de Bomberos Libertadores).

    La perrita de 6 meses, cachorrita, portaba un arnés azul con morado, tal cual aparece en la foto, con una pechera morada.

    Según reportan sus dueños, la perrita salió corriendo asustada tras el choque. Testigos informan que vieron que desde un vehículo la cogieron, tal vez pensando que no tenía dueños o que estaba perdida.

    Hora del suceso: Aproximadamente a las 3:30 p. m.

    ¿La has visto o sabes quién la tiene?

    Cualquier información es vital para sus dueños, quienes se encuentran recuperándose del accidente y están desesperados por encontrarla.

    Si la encontró, la ha visto o sabe de su paradero comuníquese urgente al whatsapp 301 772 7112.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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