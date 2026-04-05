Chela se perdió tras un accidente en moto por la regional, el domingo 5 de abril ¿la encontraste?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cualquier información es vital para sus dueños, quienes se encuentran recuperándose del accidente y están desesperados por encontrarla

¡Ayuda urgente! Buscamos a chela, cachorrita que se extravió tras accidente en la Regional

Minuto30.com .- Chela desapareció el domingo 5 de abril tras un accidente de tránsito en la Avenida Regional, a la altura de la calle Colombia (sector Estación de Bomberos Libertadores).

La perrita de 6 meses, cachorrita, portaba un arnés azul con morado, tal cual aparece en la foto, con una pechera morada.

Según reportan sus dueños, la perrita salió corriendo asustada tras el choque. Testigos informan que vieron que desde un vehículo la cogieron, tal vez pensando que no tenía dueños o que estaba perdida.

Hora del suceso: Aproximadamente a las 3:30 p. m.

¿La has visto o sabes quién la tiene?

Cualquier información es vital para sus dueños, quienes se encuentran recuperándose del accidente y están desesperados por encontrarla.

Si la encontró, la ha visto o sabe de su paradero comuníquese urgente al whatsapp 301 772 7112.