¡Ayuda! Se busca gatica «Winny» perdida por el Parque de Belén desde finales de noviembre

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Winny es buscada desesperadamente por su familia. Se ruega a quien la haya visto, la haya recogido o tenga cualquier información sobre su paradero, que se comunique de inmediato

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a una gata llamada Winny, que se encuentra perdida desde hace varios días.

    Winny fue vista por última vez el 29 de noviembre en el Sector Parque de Belén, a la altura de la Calle 30A con carrera 6.

    Winny es buscada desesperadamente por su familia. Se ruega a quien la haya visto, la haya recogido o tenga cualquier información sobre su paradero, que se comunique de inmediato con el WhatsApp de contacto 320 742 6194.

    ¡Por favor, ayudemos a que Winny regrese a casa!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


