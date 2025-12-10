¡Ayuda! Se busca gatica «Winny» perdida por el Parque de Belén desde finales de noviembre

Resumen: Winny es buscada desesperadamente por su familia. Se ruega a quien la haya visto, la haya recogido o tenga cualquier información sobre su paradero, que se comunique de inmediato
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a una gata llamada Winny, que se encuentra perdida desde hace varios días.
Winny fue vista por última vez el 29 de noviembre en el Sector Parque de Belén, a la altura de la Calle 30A con carrera 6.
Winny es buscada desesperadamente por su familia. Se ruega a quien la haya visto, la haya recogido o tenga cualquier información sobre su paradero, que se comunique de inmediato con el WhatsApp de contacto 320 742 6194.
¡Por favor, ayudemos a que Winny regrese a casa!
