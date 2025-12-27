Menú Últimas noticias
    ¡Ayuda para esta peludita! Apareció en Niquía y busca un hogar: requiere cuidados

    Se busca a su familia o una familia que la adopte

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una pequeña perrita busca una segunda oportunidad en el norte del Valle de Aburrá. En las últimas horas, fue hallada deambulando sola por un sector de Niquía, en el municipio de Bello. Según el reporte ciudadano, la perrita fue encontrada en condiciones de vulnerabilidad y presenta evidentes problemas en su piel, lo que sugiere que ha pasado varios días a la intemperie.

    Hasta el momento, no se tiene claridad sobre si la perrita tiene un hogar del cual escapó o si fue víctima de abandono. Lo que sí es seguro es que necesita atención urgente, cuidados especiales y, sobre todo, mucho cariño para recuperarse de sus lesiones cutáneas.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    La persona que la rescató está buscando activamente tres alternativas para garantizar la vida de esta pequeña:

    Encontrar a su familia original: En caso de que se haya extraviado recientemente.

    Un hogar de paso: Alguien que pueda brindarle techo y medicinas mientras se recupera y se busca un lugar definitivo.

    Una familia adoptiva: Personas de gran corazón dispuestas a brindarle los cuidados médicos y el amor que necesita.

    Información de contacto

    Si usted la reconoce, puede ofrecerle un espacio en su casa o desea colaborar con su tratamiento, comuníquese de inmediato al:

    WhatsApp de contacto: 304 598 81 05

    Un problema de piel tiene solución con el tratamiento adecuado, pero la indiferencia es lo que más daño les hace. ¡No la dejemos sola!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


