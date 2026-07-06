¿Cómo ayudar a nuestros hijos a enfrentar sus miedos?

Resumen: La comparación constante a través de plataformas digitales puede agravar sentimientos de falta de identidad y amor propio, muy diferente al aislamiento o las presiones grupales de antes.

En un mundo en constante evolución, los desafíos que enfrentamos como individuos y familias también cambian, transformando nuestras experiencias, miedos y esperanzas. Tu papel como madre o padre se ha vuelto aún más complejo en la era de la tecnología, las redes sociales y los rápidos cambios socioculturales, ya que actualmente enfrentas miedos diferentes a los que sintieron nuestros padres en el pasado.

Si exploras en el fondo de tu corazón, podrás ver y entender cómo tus miedos y los de tus hijos, influencian aspectos críticos de la salud mental como la depresión, la ansiedad, el apego y el estrés fisiológico.

Cuando éramos jóvenes, los desafíos incluían temores más inmediatos y tangibles, como el acoso escolar cara a cara o el miedo a no encajar. Hoy, estos miedos se han amplificado y transformado con la tecnología. El ciberacoso, la presión constante por la imagen perfecta en redes sociales y el acceso ilimitado a información pueden provocar en los jóvenes todo tipo de desórdenes emocionales.

La omnipresencia de la tecnología no solo cambia la forma en que nuestros hijos interactúan con el mundo, sino que también afecta cómo se ven a sí mismos y cómo manejan el estrés, la búsqueda de aprobación y la presión social. La comparación constante a través de plataformas digitales puede agravar sentimientos de falta de identidad y amor propio, muy diferente al aislamiento o las presiones grupales de antes.

Hay un cambio en la estructura familiar y social que la ha hecho evolucionar, encontrando cada vez más familias enfrentando desafíos como la separación, la monoparentalidad y las dinámicas de hogares disfuncionales. Estos cambios pueden influir en cómo tus hijos manejan la adversidad y cómo desarrollan su tolerancia a la frustración, que es diferente de las expectativas y normas sociales que enfrentamos en nuestra juventud.

Los miedos cada vez se globalizan más, haciendo que nuestros hijos crezcan en un mundo donde las noticias sobre conflictos, guerras, desastres naturales y pandemias son accesibles al instante. Este bombardeo constante de información puede aumentar sus niveles de ansiedad y temor, desafiando su capacidad de manejar sus emociones.

Es muy importante entonces, que tu como padre o madre, desarrolles estrategias para manejar el miedo y la comunicación asertiva con tus hijos. Por eso te recomiendo:

-Establecer una comunicación abierta profundizando en los miedos que ellos sienten, usando un lenguaje actual, moderno y fácil de procesar.

-Enseñarles técnicas de meditación y respiración para el manejo del estrés.

-Proporcionarles un espacio seguro donde puedan expresar sus preocupaciones sin enjuiciarlos.

-Inspirarlos a profundizar en temas actuales de protección del medio ambiente y a tener actividades que los desconecten de las presiones tecnológicas, los reconecten con la naturaleza y puedan tener unas relaciones humanas más significativas.