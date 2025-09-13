efrain taborda desaparecido
¡Ayuda! Efraín Taborda desapareció en Titiribí y su familia lo busca

Resumen: La Administración Municipal de Titiribí se ha sumado a la búsqueda, haciendo un llamado a la comunidad para que comparta esta información

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Efraín Taborda, un hombre oriundo del municipio de Titiribí que se encuentra desaparecido desde hace varios días. Su familia, preocupada por su ausencia, ya ha reportado el caso a las autoridades.

La Administración Municipal de Titiribí se ha sumado a la búsqueda, haciendo un llamado a la comunidad para que comparta esta información. En estos casos, una reacción en cadena en las primeras horas es fundamental para encontrar a la persona.

Si has visto a Efraín Taborda o tienes alguna información que pueda ayudar a ubicarlo, por favor comunícate a los siguientes números de contacto: 310 5365677 ó al 312 8324791.

