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    ¡Ayuda! Buscamos a Apolo, un gatico recién operado que se perdió en el barrio Loreto

    Apolo tiene un maullido muy particular que puede ayudar a identificarlo; además está recién operado por lo que tiene una patica y el rabo afeitados

    Publicado por: SoloDuque

    apolo perdido1
    ¡Ayuda! Buscamos a Apolo, un gatico recién operado que se perdió en el barrio Loreto

    Resumen: Es un gato de tamaño grande. Suele ser muy miedoso y asustadizo, pero al mismo tiempo es muy cariñoso. Es probable que esté escondido o resguardado por el temor.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Acudimos a la solidaridad de toda la comunidad para ayudar a regresar a casa a Apolo, un hermoso felino que se encuentra desaparecido y en una situación de alta vulnerabilidad. Su familia está desesperada, ya que el gatito está recién operado y requiere cuidados especiales urgentes.

    Detalles de la desaparición

    Fecha y hora: Fue visto por última vez el pasado jueves 7 de mayo, alrededor de la medianoche.

    Lugar: Se extravió en el barrio Loreto, específicamente en la unidad residencial Balcones de Panorama.

    ¿Cómo identificar a Apolo?

    Para facilitar su búsqueda, la familia ha compartido características muy específicas, físicas y de comportamiento, que le ayudarán a reconocerlo fácilmente:

    Condición médica (¡Muy importante!): Al estar recién operado, Apolo tiene una de sus patas afeitada (donde le canalizaron el suero) y también tiene una parte del rabo afeitada (zona de la intervención quirúrgica).

    Tamaño y comportamiento: Es un gato de tamaño grande. Suele ser muy miedoso y asustadizo, pero al mismo tiempo es muy cariñoso. Es probable que esté escondido o resguardado por el temor.

    Voz: Tiene un maullido muy particular y diferente al sonido habitual de los demás gatos.

    ¿Cómo puede ayudar?

    Apolo necesita sus medicinas y los cuidados de su familia para recuperarse adecuadamente. Si usted vive en la zona de Loreto, en unidades aledañas, lo ha visto o lo está resguardando, por favor comuníquese de manera urgente:

    WhatsApp / Celular: 313 650 9581

    🙏 ¡Tu ayuda es vital! Si no lo has visto, puedes apoyar compartiendo esta información. ¡Ayudemos a Apolo a volver a casa a salvo! ❤️

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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