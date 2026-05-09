Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Es un gato de tamaño grande. Suele ser muy miedoso y asustadizo, pero al mismo tiempo es muy cariñoso. Es probable que esté escondido o resguardado por el temor.

¡Ayuda! Buscamos a Apolo, un gatico recién operado que se perdió en el barrio Loreto

Minuto30.com .- Acudimos a la solidaridad de toda la comunidad para ayudar a regresar a casa a Apolo, un hermoso felino que se encuentra desaparecido y en una situación de alta vulnerabilidad. Su familia está desesperada, ya que el gatito está recién operado y requiere cuidados especiales urgentes.

Detalles de la desaparición

Fecha y hora: Fue visto por última vez el pasado jueves 7 de mayo, alrededor de la medianoche.

Lugar: Se extravió en el barrio Loreto, específicamente en la unidad residencial Balcones de Panorama.

¿Cómo identificar a Apolo?

Para facilitar su búsqueda, la familia ha compartido características muy específicas, físicas y de comportamiento, que le ayudarán a reconocerlo fácilmente:

Condición médica (¡Muy importante!): Al estar recién operado, Apolo tiene una de sus patas afeitada (donde le canalizaron el suero) y también tiene una parte del rabo afeitada (zona de la intervención quirúrgica).

Tamaño y comportamiento: Es un gato de tamaño grande. Suele ser muy miedoso y asustadizo, pero al mismo tiempo es muy cariñoso. Es probable que esté escondido o resguardado por el temor.

Voz: Tiene un maullido muy particular y diferente al sonido habitual de los demás gatos.

¿Cómo puede ayudar?

Apolo necesita sus medicinas y los cuidados de su familia para recuperarse adecuadamente. Si usted vive en la zona de Loreto, en unidades aledañas, lo ha visto o lo está resguardando, por favor comuníquese de manera urgente:

WhatsApp / Celular: 313 650 9581

🙏 ¡Tu ayuda es vital! Si no lo has visto, puedes apoyar compartiendo esta información. ¡Ayudemos a Apolo a volver a casa a salvo! ❤️