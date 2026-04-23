Resumen: El colapso de la especie arbórea se registró exactamente en la transitada calle 50, entre las carreras 48 y 49. De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y la confirmación de las autoridades, el árbol se encontraba ubicado al interior de un parqueadero privado que colinda directamente con el emblemático Parque Santander.

¡Ay qué pesar, le cayó encima a la toyota! Árbol colapsó en un parqueadero de Bello

Minuto30.com .- Una tarde que transcurría con normalidad en el corazón comercial del municipio de Bello se vio abruptamente interrumpida por un fuerte desplome. A las 4:30 p. m. de este jueves, 23 de abril, un árbol de gran magnitud cayó de manera imprevista, generando alarma entre los transeúntes, conductores y comerciantes de la zona.

Los detalles del incidente en la Calle 50

El colapso de la especie arbórea se registró exactamente en la transitada calle 50, entre las carreras 48 y 49. De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y la confirmación de las autoridades, el árbol se encontraba ubicado al interior de un parqueadero privado que colinda directamente con el emblemático Parque Santander.

Su repentina caída no solo generó un enorme susto debido al fuerte estruendo, sino daños materiales en vehículos que se encontraban en el lugar.

También alteró por completo la dinámica del sector. Al ocurrir justo en el inicio de la hora pico de la tarde, el incidente ha generado complicaciones en el flujo peatonal y vehicular de este importante corredor céntrico.

Ante la emergencia, la respuesta institucional no se hizo esperar. Unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Bello, en conjunto con el equipo técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo, se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para tomar el control de la situación.

En este momento, las cuadrillas de rescate se encuentran interviniendo la zona con equipos de corte para trozar el pesado tronco y las ramas. Su objetivo principal es asegurar el perímetro, descartar personas lesionadas, evaluar los posibles daños materiales al interior del parqueadero y retirar todo el material vegetal de manera segura.

Recomendaciones de movilidad y seguimiento

Mientras los organismos de socorro adelantan las arduas labores de remoción de los escombros, se le solicita a la ciudadanía tener máxima precaución al transitar por el centro de Bello. Debido a la presencia de los vehículos de emergencia y a las maniobras de tala, la movilidad en los alrededores del Parque Santander se encuentra reducida, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar quedar atrapados en la congestión.