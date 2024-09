En la tarde de este 30 de noviembre un avión que cubría la ruta Madrid-Bogotá, tuvo que aterrizar en un pueblo de Portugal de emergencia.

Según el informe de Avianca la aerolínea duela de este avión, se debe a una «una indicación técnica».

Este avión aterrizó exactamente en el Aeropuerto de Santa María, ubicado en el archipiélago Azores, Portugal.

Según algunos medios, esto se debe al derrame de aceite de uno de los motores, pero Avianca no lo ha confirmado.

En el comunicado emitido por la aerolínea dice que «El avión aterrizó a las 20:11 hora local con sus 235 pasajeros y sus tripulantes sin novedad».

Fueron claros en decir que para hacer el traslado de los pasajeros que quedaron varados en Portugal la empresa dispondrá de una operación adicional hacia Bogotá «la cual se confirmará en las próximas horas».

la pagina RadarBox, que es experta en vuelos y en seguimiento, dijo que la emergencia se dio después de que la cabina de vuelo apagara un motor por pérdida de aceite.

Avianca flight #AV11 from Madrid (MAD) to Bogota (BOG) is declaring an emergency after the flight deck shut one engine down due to loss of oil: https://t.co/OYWRvGWoya✈️ https://t.co/P0HLOFbYci pic.twitter.com/dui78kHXlP

— RadarBox (@RadarBoxCom) November 30, 2023