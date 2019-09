“Ay me transformaste” le dicen al novio de Diva Jessurum por esta foto sexy sin camisa

La imagen la publicó el mismo Rafael Caparroso en su perfil de Instagram, en la que muestra todos sus atributos, los que en parte enamoraron a la gran Diva Jessurum.

“Ser pobre no significa no tener dinero, pobre el que no tiene la energía para luchar, las herramientas en su alma para conquistar y alcanzar todos sus logros”, escribió Rafael en su publicación, en la que se le ve su marcado abdomen, sus grandes pectorales y una lycra de patinador muy ceñida.

Rafael quiere mostrar cómo se motiva para ser mejor cada día, física y mentalmente y por eso revivió esta foto de hace algunos años, que le ha encantado a algunos de sus fanáticos, pues ya le han dejado comentarios como “ay me transformaste”, haciendo alusión a la canción de Yuranis León “Sailor Moon Remix“.