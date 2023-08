VIDEO. ¡Un milagro! Una avioneta se estrelló en Nigeria, se incendió al caer y sus ocupantes salieron vivos

Momentos de pánico se vivieron en la ciudad de Lagos, en Nigeria, cuando una avioneta se estrelló en medio de una calle y se prendió fuego, pero a su vez, ocurrió un verdadero milagro, afortunadamente, no hubo ninguna víctima.

Este accidente ocurrió el martes, 1 de agosto en la concurrida avenida Oba Akran, a pocos metros de una estación de servicio, cuando un avión Jabiru J430 que estaba en medio de un vuelo de prueba tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

Toda este impresionante video quedó registrado por cámaras de seguridad y se puede ver cómo la aeronave impactó contra un poste de luz, antes de estrellarse en la ruta y prenderse fuego.

El coordinador de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMA), Ibrahim Farinloye, confirmó que los dos ocupantes fueron rescatados, aunque el piloto presentaba heridas graves.

Un avión de pequeñas dimensiones se ha estrellado hoy en la zona de Ikeja, situada al norte de Lagos (Nigeria). Sorprendentemente parece que los 4 ocupantes han salido por sus propios medios y están bien y que no hay heridos en tierra, un milagro viendo las imágenes del video.… pic.twitter.com/un7HxgThFu

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) August 1, 2023