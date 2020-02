VIDEO. Avión de pasajeros se sale de la pista de aterrizaje y se rompe en Turquía

Un avión de pasajeros que hacía el trayecto de Esmirna a Estambul se ha salido este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se ha roto en tres trozos, además de registrarse un incendio menor, informa la cadena turca NTV.

NTV no ha adelantado aún datos sobre posibles víctimas, aunque un experto aeronáutico explicó a la cadena, durante la emisión en directo, que el accidente, a juzgar por las imágenes, podría haberse saldado sin víctimas.

El aeropuerto de Sabiha Gökçen, el menor de los dos ubicados en Estambul y que se halla en la parte asiática de la ciudad, ha quedado cerrado al tráfico.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020