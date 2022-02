El caso que tiene a Avianca en apuros: En un vuelo mujer habría golpeado y reventado en la boca a un bebé que no paraba de llorar

En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales la indignante situación que vivió una madre junto a su bebé de un año en un vuelo desde Bogotá hacía Barcelona el pasado 6 de febrero.

Cómo se lee en las redes sociales, la mujer voló junto a su bebé que no paraba de llorar (como suele ocurrir muchas de estas situaciones), la madre decidió poner a su hijo en el pasillo para poder gatear y el niño se pudo estirar y calmar.

Unas filas más atrás, se encontraba una pasajera mayor y cuando el bebé pasó por su lado, decidió presuntamente golpearlo en la cara y reventarle la boca con la razón de que «estaba cansada de escucharlo llorar».

La mujer que narra la historia en Twitter cuenta que algunos miembros de la tripulación se percatan de la situación y solicitaron Guardia Civil al aterrizar a su destino final, Barcelona y allí la mujer interpone la demanda contra la presunta agresora.

Pero no todo quedó allí, la mujer fue citada este 10 de febrero, llegó solo con su bebé y sin abogada, mientras que la presunta agresora llegó en sillas de ruedas y al parecer, el único testigo que había de la situación era un miembro de la tripulación que no pudo asistir ya que «tenía un vuelo a esa misma hora».

Por su parte, la aerolínea se pronunció sobre este hecho.

¿Usted qué hubiera hecho si le pagan a su bebé?

No escribo mucho por aquí pero hoy la ocasión lo amerita. Vengo a contarles una historia de #maltratoinfantil que ojalá fuera de ficción y que como madre y defensora de la crianza respetuosa me obliga a no quedarme callada.

Abro hilo:

— Hablemos de Montessori (@HabDeMontessori) February 9, 2022