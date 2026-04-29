¡No descartan «sabotaje»! Avianca anuncia acciones legales, tras asqueroso hallazgo de heces en una silla de avión

Resumen: Se hace un llamado urgente a las entidades territoriales y a los operadores del PAE para que adopten medidas inmediatas, efectivas y verificables orientadas a garantizar condiciones laborales dignas

Minuto30.com .- Un repugnante incidente a bordo de un vuelo de Avianca en Estados Unidos ha desatado una fuerte polémica y una ola de indignación en las redes sociales. Tras la viralización de imágenes que mostraban un papel con materia fecal sobre la silla de un pasajero, la aerolínea rompió el silencio y emitió un contundente pronunciamiento frente a lo ocurrido.

En un comunicado oficial, la compañía califican la situación como “inaceptable” y anuncian una profunda auditoría y advierten sobre posibles acciones legales ante lo que podría ser un acto malintencionado.

“Una condición de limpieza inaceptable”

A través del documento oficial, Avianca reconoció tener pleno conocimiento de la denuncia que circula en las plataformas digitales y rechazó tajantemente las imágenes que dejan en evidencia una grave falla de higiene en una de sus aeronaves.

“Este tipo de situaciones van en contra de nuestros estándares de higiene y del compromiso que tenemos con nuestros pasajeros, por lo que rechazamos categóricamente lo ocurrido”, señaló la aerolínea.

La empresa también entregó su versión sobre cómo se manejó la emergencia a bordo. Según el reporte, una vez el pasajero afectado notificó a la tripulación sobre el desagradable hallazgo, el equipo de Avianca procedió a limpiar el espacio de manera inmediata y le ofreció al cliente un cambio de silla. Sin embargo, la compañía asegura que el pasajero decidió rechazar dicho cambio.

Auditoría exhaustiva y la hipótesis del “sabotaje”

Avianca fue enfática en defender sus protocolos de bioseguridad, asegurando que operan bajo estrictos requerimientos sanitarios. Al considerar que este hecho aislado no refleja la normalidad de su servicio, la aerolínea ha tomado la decisión de llegar hasta el fondo del asunto.

Para ello, han iniciado un plan de acción que contempla:

Auditoría total: Una revisión exhaustiva del vuelo en cuestión.

Investigación al personal: Se revisarán los procedimientos ejecutados por los proveedores de aseo, el personal involucrado y todos los puntos de contacto de la aeronave antes y durante el vuelo.

Acciones legales: Como resultado de esta investigación, Avianca advirtió que tomará los correctivos necesarios y ejercerá acciones legales si se llega a concluir que el incidente se trató de un “acto de saboteo”.

Llamado a la cultura ciudadana

Finalmente, la compañía aérea aprovechó para reiterar su compromiso inquebrantable con la salud, la seguridad y la correcta limpieza de sus aviones. No obstante, cerró el comunicado con un mensaje directo a los viajeros, haciendo un fuerte llamado a “hacer un uso adecuado y respetuoso de estos espacios compartidos”.