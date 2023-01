FOTOS: ¿Y ahora quién podrá ayudarlo? Aventurero español en busca de Récord Guinness, varado en Perú por protestas

in

Lima, 30 ene (EFE).- El aventurero español Manuel Lorenzo que viajaba en su moto de «extremo a extremo del continente americano» para completar un Récord Guinness se encuentra varado en Perú, en un contexto de protestas políticas y sociales que suman 65 muertos en menos de dos meses.

«Las protestas afectan directamente al proyecto de no conseguir llegar hasta el norte de Alaska en el sentido que no puedo salir de Perú por vía terrestre. A eso hay que añadir que he roto la moto justo en Perú», lamentó Lorenzo en declaraciones a EFE.

Durante su proyecto personal deportivo por el país andino, tuvo que desviarse de las carreteras convencionales y atravesar con su Harley Davidson de 350 kilos el desierto del sureño departamento de Ica para así evitar los piquetes y cortes de carretera.

«En Ica, de hecho, quedé varado porque conseguí pasar varios piquetes conversando con ellos (los manifestantes), pero en el Barrio Chino, donde estaba el más duro, ya no pude salir. Intenté rodear por Paracas, pero imposible», explicó Lorenzo tras atravesar por caminos sin asfaltar el desierto de la región y averiar su moto.

Desde Lima, Lorenzo, fotoperiodista de profesión, narra cómo sometió a la moto a «un estrés mecánico» que le hizo llevarla al límite en ese sorteo de piquetes, sobre todo en los de Ica, de la que comenta que ha sido una zona «muy difícil de transitar», lo que le obligó a llevar la máquina «al extremo de romper».

Los manifestantes peruanos han cortado de forma sistemática con piedras, palos y escombros la red vial desde el inicio de las protestas el 9 de diciembre, especialmente en regiones del sur del país como Cuzco, Puno, Madre de Dios, Arequipa o Ica.

Lorenzo explicó que la reparación de su vehículo puede demorarse más de un mes y, debido a la legislación peruana, no puede abandonar el país sin su moto y continuar después la travesía en su Harley.

En la búsqueda del Récord Guinness, Lorenzo espera poder completar un proyecto «único en la historia de la automoción».

LLEGAR A LOS TRES EXTREMOS MÁS AL NORTE DEL MUNDO

Lorenzo cuenta que esta travesía que tiene como meta «Prudhoe Bay», en el estado estadounidense de Alaska, completaría un Récord Guinness de acceso por carretera a los puntos más al norte de Europa, Asia y América.

Además de su intento por llegar al extremo americano, Lorenzo ya condujo ida y vuelta desde Alicante, en la costa mediterránea de España, hasta más allá del Círculo Polar Ártico.

A través de rutas imposibles, llegó con su moto hasta el Cabo Norte, ubicado en Noruega, y al Novy Urengoy, situado en Siberia.

«El proyecto no es solamente un destino, sino que en el proceso de llegar a estos destinos para completar los cuatro puntos más extremos del planeta hasta donde llega una carretera está, obviamente, conocer los países, culturas y vicisitudes que hay en torno a esos países para enriquecer el viaje y el proyecto», aseguró Lorenzo.

En museos en España, publicaciones y medios de comunicación Lorenzo ya contó su experiencia sobre el viaje en moto al punto más al norte de Rusia, su comunidad y cultura.

Eso mismo espera poder repetir y contar sobre su travesía en moto de más de 45.000 kilómetros para completar el viaje de «extremo a extremo» de América.

Lorenzo, con la Harley en el taller, pero con la ganas intactas para continuar en busca del Récord Guinness, espera poder retomar su travesía motivada únicamente por el «espíritu aventurero».

