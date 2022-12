‘Avatar: The Way of Water’ sorprende y recauda menos de lo esperado en su estreno

in

Luego de 13 años de espera volvió «Avatar: The Way of Water», pero contrario a lo que se esperaba, en su fin de semana de estrenó recaudó menos dinero del esperado alcanzando solo 434 millones de dólares en todo el mundo.

Tan solo en Estados Unidos, fueron 134 millones de dólares, pero los pronósticos hablaban de entre 150 y 175 millones de dólares en los tres primeros días en cines.

La película necesita superar los 2.000 millones de dólares en taquilla para justificar el costo de producción, cifra que solo ha sido alcanzada por filmes como ‘Titanic’ en 1997, ‘Avatar’ en 2009, ‘Star Wars: The Force Awakens’ en 2015, ‘Avengers: Endgame’ en 2019 y ‘Avengers: Infinity War’ en 2018.

Esta segunda versión de ‘Avatar’, que tiene dos nominaciones a los Globos de Oro, y es considerada una de las películas más caras de todos los tiempos, con un presupuesto superior a 350 millones de dólares.

La primera versión recaudó 26,7 millones de dólares en su jornada de estreno, y en toda su historia en taquilla llegó a 3.000 millones de dólares en todo el mundo, cifra que no ha sido superada por nuevas producciones.

