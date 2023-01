«Avatar: El Camino del Agua» sigue liderando las cifras taquilleras en Estados Unidos

in

La última película de James Cameron, «Avatar: The Way of Water», está a la cabeza de las taquillas de Estados Unidos con más de 86 millones de dólares, el último fin de semana y con más de 1.401 millones de dólares, en todo el mundo se instala como el segundo filme más taquillero de 2022.

La segunda parte de Avatar ha vendido más de 400 millones de dólares, tan solo en Estados Unidos y a nivel global solo está siendo superada por ‘Top Gun: Maverick’, que alcanzó los 1.488 millones de dólares en los cines internacionales.

