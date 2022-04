Avatar 2 confirma el estreno del tráiler

A través de las redes sociales han confirmado el título oficial de Avatar 2, la esperada secuela de la franquicia de James Cameron.

Disney anunció el título definitivo de una de sus películas más esperadas y confirma la fecha de estreno de su primer tráiler.

El título oficial es Avatar: The Way of Water, «El camino del agua». El adelanto se mostrará previo a la proyección, la cual se estrenará el próximo 5 de mayo. Algunos dicen que tendrán que ir al cine para ver lo nuevo de James Cameron.

«AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA es el título de la segunda película. El teaser que acabamos de ver se verá antes de Doctor Strange y se proyecta solo en los cines. Eso significa que no estará en línea, se mostrará exclusivamente la próxima semana cuando se estrene Strange», dijo Jason Guerrasio a través de su cuenta de Twitter.

AVATAR: THE WAY OF WATER is the title of 2nd movie. The teaser we just saw will be seen before Doctor Strange and plays only in theaters. That means won’t be online, will be shown exclusively next week when Strange opens. pic.twitter.com/t97RpAdlRN

— Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) April 27, 2022