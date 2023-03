¡Avanzamos!

El 2022 fue, de seguro, el año más crucial para Colombia en las últimas décadas. No sólo significó el fin del continuismo por cuenta del mayor triunfo popular en la historia del país con la elección del primer gobierno ciudadano, sino además el inicio de una era más esperanzadora reflejada en hechos como la llegada de nuevos liderazgos al Congreso, que lo han convertido en el más diverso del que se tenga memoria, con voz protagónica de las mujeres y las regiones y que hoy al fin, luego de tantas vergüenzas, empieza a ser epicentro de deliberaciones democráticas a la altura de una agenda mundial moderna frente al avance de derechos, libertades, pero también escenario de discusiones sobre el futuro mismo de la humanidad relacionadas con la defensa del ambiente, del agua y todas las formas de vida.

Justamente, gracias a la ciudadanía, tenemos el inmenso honor de ser partícipes de este momento del país liderando desde el Senado de la República una curul de la gente, en la que en solo siete meses hemos impulsado importantes iniciativas que recogen mucho de ese sentimiento ciudadano de una nación distinta, en el que la corrupción no siga arrebatando el futuro de las generaciones y los territorios, en el que los jóvenes labren un porvenir con educación y no perezcan en el camino estéril de la guerra, en el que las mujeres se sientan a salvo de cualquier forma de violencia, con igualdad de derechos así como oportunidades, y en el que entendamos de una vez por todas que no hay futuro viable para la civilización si no se cambia esa mirada antropocéntrica que ha llevado al sufrimiento de los seres vivos, la extinción de especies y la depredación de todo recurso natural.

Han sido siete meses productivos, en los que acompañamos diversas iniciativas de bancada y del Gobierno nacional como la que permitió la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que ayudará, entre otras cosas, a conservar la Amazonía, principal fuente de vida en el planeta, y a proteger a los líderes y lideresas ambientales. De igual forma, hicimos realidad una Reforma Tributaria que, por primera vez, ha avanzado hacia una justicia tributaria, es decir, que la inversión producto del recaudo de la nación priorice a los que menos tienen y contribuya a superar las brechas de pobreza y desigualdad de décadas en el país.

En dicha reforma logramos, desde esta curul, que se incluyera el pago de IVA a espectáculos taurinos, como una forma de aportar a que se desincentive esta práctica perversa de maltrato animal. Este paso precedió a lo ocurrido en el Senado donde, afortunadamente, pasaron los dos debates del proyecto que busca restringir esta clase de eventos de la muerte, y que ahora irá a Cámara.

El semestre anterior fue también la oportunidad de llevar al Legislativo iniciativas y acciones con sello propio, en materia ambientalista, animalista pero también en lucha anticorrupción. Cómo no resaltar la denuncia que compartimos ante la opinión pública nacional en la que evidenciamos serias irregularidades por la entrega a dedo de 3.8 billones de pesos de las regalías en los cuatro años del gobierno de Iván Duque; el avance para que en Colombia no haya más fracking y se prohíba la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, discusión que ambientamos en la Comisión V y cuyo proyecto ya fue aprobado en primer debate.

De otro lado, hicimos posible la aprobación, también en primer debate en la citada Comisión, del proyecto 123 para prohibir las peleas de gallos en Colombia, un acto de justicia con estos animales que son drogados, mutilados y sometidos a un sufrimiento insoportable solo por el interés de algunos de hacer dinero en los espectáculos gallísticos. Asimismo, de forma conjunta, culminamos 2022 con múltiples avances: la presentación de ponencia de un proyecto que pone en cintura la venta de animales en jaulas así como en criaderos; otro que conmina a que en el Plan Decenal de Salud y los planes territoriales en la materia se incluya, de manera perentoria, programas de esterilización y adopción de perros y gatos, para hacerle frente a la dura realidad que hoy viven estas especies en condición de calle pues se calcula que solo en las tres principales ciudades de Colombia hay más de dos millones de animales sin dueños, que deambulan en vía pública exponiéndose a morir de hambre, enfermedades no tratadas, accidentes y siendo sujetos de múltiples formas de maltrato.

A él se suma otra propuesta para que se mejoren las condiciones en las Plantas de Beneficio Animal, conocidas popularmente como ‘mataderos’. El articulado establece que estos establecimientos deben cumplir con unas medidas que garanticen el mínimo sufrimiento del animal desde su ingreso al lugar hasta el momento de su sacrificio.

Estos resultados, que son unos entre muchos otros, responden con coherencia al mandato superior que asumimos con total entereza para estar a la altura del momento de cambio del país, que es amplio, generoso y sintonizado con un nuevo tiempo animalista, ambientalista, vanguardista y ciudadano. Es por eso, que en este 2023, seguimos con toda la fuerza trabajando por el propósito superior de devolverle a la ciudadanía el protagonismo frente a las reformas que necesita Colombia y construir, junto a ella, el legado de la política que queremos, una nueva política que esté siempre al servicio de la gente, del ambiente y de los animales.