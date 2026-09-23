Resumen: La hoja de ruta conjunta busca aumentar el capital suizo en Colombia y fortalecer el intercambio de conocimientos en sectores estratégicos como la innovación, la transición energética, el desarrollo de infraestructura y la minería responsable.

Avanza por buen camino acuerdo de Seguridad Social entre Colombia y Suiza tras encuentro diplomático en Nueva York

Minuto30.com .- En el marco de la agenda internacional desarrollada en Nueva York, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula sostuvieron un encuentro estratégico con Ignazio Cassis, vicepresidente de la Confederación Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, con el propósito de estrechar los lazos de cooperación e inversión entre ambas naciones.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, los puntos centrales abordados durante la reunión bilateral y sus proyecciones se enfocan en los siguientes compromisos:

Firma del Convenio de Seguridad Social: Ambos gobiernos avanzan en los detalles finales de este importante acuerdo en beneficio de sus ciudadanos, el cual se espera sea firmado oficialmente durante una visita de trabajo a la ciudad de Berna (Suiza), programada para el próximo 19 de octubre.

Expansión de inversiones y cooperación: La hoja de ruta conjunta busca aumentar el capital suizo en Colombia y fortalecer el intercambio de conocimientos en sectores estratégicos como la innovación, la transición energética, el desarrollo de infraestructura y la minería responsable.

Impacto económico y comercial: El fortalecimiento de las relaciones bilaterales apunta a dinamizar el comercio entre ambos países, una apuesta que, según el Gobierno Nacional, se traducirá en la creación de nuevas oportunidades de empleo y un mayor desarrollo productivo para los colombianos.