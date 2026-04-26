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Resumen: La entidad forense confirmó que sus equipos científicos continúan trabajando a toda marcha para brindarle prontas respuestas a los hogares enlutados

¡Avanza la identificación! Medicina Legal entrega a sus familias 15 de los 20 cuerpos tras el vil atentado en Cajibío, Cauca

Minuto30.com .- Tras el devastador atentado terrorista perpetrado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío (Cauca), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un nuevo y doloroso balance oficial sobre el avance en el proceso de identificación de las víctimas mortales que dejó este repudiable hecho.

A través de sus canales oficiales, la entidad forense confirmó que sus equipos científicos continúan trabajando a toda marcha para brindarle prontas respuestas a los hogares enlutados.

El balance forense: 20 cuerpos abordados

La magnitud de la tragedia obligó a Medicina Legal a desplegar un equipo multidisciplinario para agilizar los protocolos de necropsia e identificación plena. Según el último reporte de la entidad:

Víctimas totales: Hasta el momento, los peritos han abordado técnica y científicamente un total de 20 cuerpos recuperados en el lugar del atentado.

Entregas a familias: Gracias a las labores forenses, 15 cuerpos ya fueron plenamente identificados y entregados formalmente a sus seres queridos para que puedan darles el último adiós.

Pendientes: Los equipos médicos continúan las rigurosas labores de dactiloscopia, odontología forense y genética para lograr la pronta identificación de los 5 cuerpos restantes.

El perfil de las víctimas: Mayoría de mujeres

Uno de los datos más desgarradores entregados por Medicina Legal en esta reciente actualización tiene que ver con la caracterización de las víctimas mortales del atentado en la vía Panamericana.

El reporte oficial detalla que, del total de los 20 cuerpos abordados, 15 corresponden a mujeres y 5 a hombres.

Así mismo, la entidad forense trajo un parte de alivio en medio del dolor al confirmar oficialmente que no se encontraron menores de edad entre las víctimas fatales de esta masacre.

A esta hora, las autoridades departamentales y nacionales continúan brindando acompañamiento psicosocial a las familias afectadas, mientras las Fuerzas Militares mantienen las operaciones en el departamento del Cauca para dar con los responsables de este acto violento que enlutó al país.

Informe de Medicina Legal