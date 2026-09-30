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    Auxiliar de enfermería en Bogotá fue enviado a prisión por presunto abuso de un paciente en UCI

    El procesado se habría aprovechado de las condiciones de indefensión de un hombre que permanecía hospitalizado en UCI tras sufrir un trauma craneoencefálico.

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen de archivo /EFE
    Auxiliar de enfermería en Bogotá fue enviado a prisión por presunto abuso de un paciente en UCI

    Resumen: Un auxiliar de enfermería que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital ubicado en el sur de Bogotá fue enviado a prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo judicializó por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a un paciente. 

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    Un auxiliar de enfermería que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital ubicado en el sur de Bogotá fue enviado a prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo judicializó por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a un paciente.

    De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron el pasado 25 de agosto, cuando el procesado, identificado como Esneider Salamanca Viana, se encontraba encargado de atender a un paciente que permanecía en la UCI y quien, debido a un trauma craneoencefálico, tenía limitada su movilidad.

    El hombre se habría aprovechado de las condiciones de indefensión de la víctima y de las labores asistenciales que debía realizar para atentar contra su libertad sexual.

    Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado, cargo que no fue aceptado por el profesional de la salud.

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    Salamanca Viana fue capturado por orden judicial y presentado ante un juez de control de garantías que legalizó la captura y ordenó que el procesado fuera privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

    Información publicada en Fiscalía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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