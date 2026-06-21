Autoridades confirman que disidencias retiraron el cuerpo de alias ‘Marlon’ tras el combate

Resumen: Tras un operativo de las Fuerzas Militares en el suroccidente del país, en el que fue abatido alias ‘Marlon’, las autoridades confirmaron que su cuerpo no pudo ser recuperado, pues integrantes de la misma estructura disidente habrían ingresado rápidamente a la zona y lo retiraron antes del control total del área. El hecho se registró en medio de acciones contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, señaladas de actividades violentas en la región.

Las Fuerzas Militares confirmaron la muerte en combate de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) en el suroccidente del país y hombre cercano a la estructura de alias ‘Iván Mordisco’.

El operativo se desarrolló en zona rural entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en la región del Naya, donde, según las autoridades, fue ubicado tras un trabajo de inteligencia que se extendió por más de un año con participación de varias fuerzas del Estado.

De acuerdo con información conocida, alias ‘Marlon’ se movilizaba principalmente entre el Cauca y el Valle del Cauca, desde donde presuntamente coordinaba acciones armadas, extorsiones y otras actividades atribuidas a la estructura ‘Jaime Martínez’.

Cuerpo no recuperado tras el combate

Tras la operación, las autoridades reportaron que el cuerpo del cabecilla no pudo ser recuperado en el lugar de los hechos. Según el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, integrantes de la misma estructura armada habrían ingresado rápidamente a la zona del combate y retirado el cadáver antes de que las tropas aseguraran completamente el área.

“El cuerpo no ha sido recuperado. Es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes que las tropas lo puedan hacer”, explicó el oficial.

Disidentes de Iván Mordisco se llevaron el cuerpo de alias Marlon, el cabecilla de ese grupo armado en el Cauca, quien fue abatido en medio de una operación militar. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la situación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/418rqk7G5M — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

El alto mando militar señaló que, pese a la situación, las operaciones continúan en el sector para mantener el control territorial y verificar lo ocurrido durante el enfrentamiento.

Operativo en el suroccidente del país

El presidente Gustavo Petro se refirió al hecho y aseguró que se trata de un resultado de alto impacto contra estas estructuras. “Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”, señaló a través de su cuenta en X.

El general Hugo López indicó que la ubicación del cabecilla fue posible gracias a labores de seguimiento que permitieron ubicarlo en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, donde finalmente se ejecutó la operación.

El oficial explicó que se trató de un trabajo de inteligencia sostenido en el que participaron varias fuerzas:

“Se trató de una inteligencia dominante en la que participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional”, indicó.

Refuerzo de seguridad tras el operativo

Las autoridades señalaron que alias ‘Marlon’ era considerado uno de los principales responsables de acciones violentas en el suroccidente del país, incluyendo ataques contra la Fuerza Pública y hechos atribuidos a esa estructura.

En ese sentido, las Fuerzas Militares adoptaron medidas adicionales como el refuerzo de instalaciones policiales y militares y la vigilancia permanente en puntos estratégicos del suroccidente del país, ante posibles reacciones tras el operativo.

El caso sigue en verificación por parte de las autoridades, que buscan establecer con precisión las circunstancias del combate y el impacto de esta baja dentro de la organización armada.