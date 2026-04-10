Resumen: Siete homicidas siguen siendo buscados en Bogotá pese a decenas de capturas en 2025. Autoridades piden ayuda ciudadana para ubicarlos.

¡Los tienen en la mira! Estos son los siete homicidas que forman parte del cartel de los más buscados en Bogotá

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de siete homicidas en Bogotá, cuyos rostros fueron divulgados en un cartel con el fin de acelerar su ubicación y captura.

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va del año han sido detenidas 61 personas por homicidio, la mayoría en situaciones de flagrancia, mientras que otros casos han requerido órdenes judiciales. Sin embargo, los siete hombres incluidos en el cartel continúan prófugos y son considerados de alta peligrosidad.

Un elemento que llama la atención de los investigadores es el origen de varios de estos hechos violentos. De acuerdo con los reportes oficiales, una parte importante de los homicidios en Bogotá se desencadena en medio de discusiones o enfrentamientos personales.

Entre los señalados figura un hombre investigado por el asesinato de su pareja en una zona de Barrios Unidos. Las autoridades indicaron que la víctima fue encontrada sin vida en un establecimiento relacionado con actividades de transporte, lugar donde ambos desarrollaban labores.

Otro de los buscados es conocido con el alias de ‘el gordo’, quien presuntamente habría atacado a un ciudadano durante una riña en el sur de la ciudad. Según las investigaciones, el hecho involucró un arma cortante que causó heridas fatales.

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También está en la lista alias ‘Chencho’, señalado por homicidio agravado. La información preliminar apunta a que el ataque ocurrió en las afueras de un establecimiento nocturno, tras lo cual el sospechoso habría intentado escapar en motocicleta.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita dar con el paradero de estos homicidas, asegurando confidencialidad en los reportes.

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