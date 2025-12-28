Menú Últimas noticias
    Fotos

    Automóvil habría invadido el carril contrario: cuatro motociclistas gravemente heridos en la vía Amagá – Fredonia

    El Cuerpo de Bomberos de Amagá lideró la atención de la emergencia, trabajando de manera articulada con una ambulancia del Hospital de Fredonia

    Publicado por: SoloDuque

    El estruendo fue aterrador. El resultado: cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión
    El estruendo fue aterrador, cuentan testigos. Foto: Cortesía
    Resumen: A las 5:00 de la tarde de este 28 de diciembre, un grave accidente de tránsito paralizó la vía que comunica a Amagá con Fredonia, específicamente a la altura del Hotel Hacienda La Bonita.

    Minuto30.com .- Lo que parecía un domingo tranquilo de cierre de año se transformó en una escena de caos y angustia en el Suroeste antioqueño. A las 5:00 de la tarde de este 28 de diciembre, un grave accidente de tránsito paralizó la vía que comunica a Amagá con Fredonia, específicamente a la altura del Hotel Hacienda La Bonita.

    Según el reporte oficial, un automóvil particular invadió abruptamente el carril contrario, encontrándose de frente con una caravana de motociclistas. El impacto fue tan violento que cuatro conductores de moto quedaron tendidos sobre el asfalto con heridas de consideración, mientras el vehículo involucrado terminó en pérdida total.

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Operativo de rescate contrarreloj

    El Cuerpo de Bomberos de Amagá lideró la atención de la emergencia, trabajando de manera articulada con una ambulancia del Hospital de Fredonia. Los heridos, cuya condición es reservada debido a la gravedad de las lesiones, fueron trasladados de urgencia al Hospital San Fernando de Amagá.

    El estruendo del choque alertó a residentes y transeúntes, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una broma por el día de los inocentes, pero la magnitud de los destrozos confirmó la cruda realidad.

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Caos en la movilidad del Suroeste

    Debido a las labores de atención a las víctimas y el trabajo técnico de los Agentes de Tránsito de Amagá, la vía permaneció con cierre total por más de una hora. El trancón resultante generó desesperación entre cientos de viajeros que retornaban a sus hogares, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de este corredor vial.

    Detalles del siniestro:

    Ubicación: Sector Hacienda La Bonita (Vía Amagá-Fredonia).

    Víctimas: 4 motociclistas con heridas graves.

    Causa probable: Invasión de carril por parte de un automóvil.

    Afectación: Vía cerrada por más de 60 minutos.

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia. En esta temporada de festividades, el exceso de velocidad y la invasión de carril se han convertido en los principales enemigos de la vida en las carreteras de Antioquia.

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Cuatro motociclistas gravemente lesionados, tendidos sobre el asfalto, con heridas considerables producto de la brutal colisión con el carro particular. Foto: Cortesía

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


