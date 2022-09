in

Este miércoles, Néstor Lorenzo cerró el inició de su era con la Selección Colombia con una valiosa victoria frente a México que le permite al equipo ganar confianza previo a lo que se viene en las Eliminatorias para el Mundial del 2026 y la Copa América del 2024. Sin embargo, ante los mexicanos se observaron a dos equipos cafeteros totalmente diferentes; uno en el primer tiempo y otro en el segundo, realidad que reconoció el mismo DT.

En medio de la rueda de prensa posterior al triunfo, el argentino habló de lo que le expresó a sus jugadores en el entretiempo, cuando el compromiso se encontraba 0-2 en contra. Además, se refirió al rol de Juan Guillermo Cuadrado en la reestructuración del seleccionado, a su vez de los futbolistas tenidos en cuenta en los dos juegos.

En el tiempo de descanso, Néstor les dijo a sus dirigidos lo siguiente: “Muchas cosas. En principio les dije que no alcanzaba con lo que estábamos haciendo, que nos comprometimos a hacer un partido intenso y que estábamos llegando tarde en la jugada. Que estábamos siendo tibios. A los 5 minutos estábamos perdiendo ya, el otro gol también fue medio accidentado. México con su presión y mérito nos hizo daño y nos hizo ver muy mal. Hablamos de eso. El compromiso era jugar a mil y estábamos jugando a 200. Lo atribuyó a la falta de confianza y con un equipo como México lo pagas caro”.

Disparidad entre los dos amistosos: “El partido con Guatemala se hizo desde el primer minuto. En este sí salimos mal desde el fondo. No fue solo que no hubo intensidad, también tuvimos inseguridad en la salida y eso a México lo agrandó”.

Avance del equipo: “Los cambios tienen que ser pequeños pero permanentes. Creo que tenemos que ir consolidando situaciones y sociedades que uno prueba y salen bien o salen mal. Es un largo camino y hasta el último momento vamos a seguir creciendo y no quiero hablar de porcentaje porque vamos a hablar de crecimiento. Se van dando pasos. Hoy el planteo del primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo tiempo lo hicimos mejor, más intenso, ganamos confianza y México perdió confianza. No hay que hablar de porcentaje sino de crecimiento”.

Finalmente, del rival dijo: “De pronto en el primer tiempo México jugó con mucha suficiencia. Con confianza. Fue difícil remontar y encontrar el partido. En el segundo tiempo cuando le marcamos rápido y presionamos alto ellos sintieron que se les fue la confianza. Ahí Colombia aprovechó para concretar”.