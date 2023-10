¡Atención! Se presenta ausencia de gas natural en Apartadó

Empresas Públicas de Medellín informó en la mañana de este viernes (27 de octubre) que hay ausencia de gas natural en Apartadó por daños en la vía nacional.

Como una consecuencia de la afectación del puente en la vía entre San Juan de Urabá y Necoclí, lo que impide el paso normal de los vehículos que transportan el gas natural desde el pozo en Sahagún (Córdoba), actualmente se presenta interrupción del servicio de gas natural que afecta a 25.438 usuarios en Apartadó.

Ante la situación presentada, EPM y sus empresas contratistas sumaron más tractocamiones a la operación que usualmente tienen en Urabá, ya que al transitar por la ruta Caucasia – Medellín – Urabá, el recorrido para llegar a destino aumenta en más de 800 kilómetros, contando ida y regreso.

Adicionalmente, gracias al apoyo de la ANI y DEVIMAR, se habilitó un permiso adicional a las 2:00 pm para el cruce de vehículos con gas por el Túnel de Occidente, que se suman a los horarios establecidos de 2:00 am, 5:00 am, 8:00 am, 8:00 pm y 10:00 pm en los que pueden cruzar los vehículos de lunes a viernes; y de 2:00 am, 5:00 am, 8:00 am y 10:00 pm en los que está habilitado el cruce los sábados y domingos.

Pese a estos esfuerzos interinstitucionales, como efecto de los cambios en la operación, se pueden presentar ausencia de gas natural temporales, como la actual, mientras los vehículos llegan a las estaciones descompresoras, informó EPM.

Más noticias de Antioquia