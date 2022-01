Qué se esconde detrás de la breve y misteriosa ausencia de Daddy Yankee en las redes sociales

Desde hace algunos días el cantante Daddy Yankee tuvo a todos su fanáticos en vilo cuando, de golpe y sin previo aviso, su cuenta en Instagram ya no estaba disponible.

Por supuesto que cuando esto ocurre, lo primero que se piensa y los rumores que circulan siempre están relacionados con el estado de salud, pero en el caso del puertorriqueño este no parecería ser el motivo de su ausencia. Ahora la cuenta ya se encuentra disponible una vez más y esto no hace más que despertar muchas preguntas.

En septiembre del año pasado, Daddy Yankee en plenos Billboard Latinos anunció su posible retiro en musical. «Gracias a todos ustedes, con mucha mansedumbre, con mucho respeto para todos ustedes, muchas gracias, y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí», dijo en ese momento.

A esto se sumó la publicación que realizó con un video en el cual compartía las imágenes de su última presentación en vivo en 2019, antes de la pandemia. “»Debido a la pandemia no pude presentársela al mundo en persona. Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo ¿En qué país me esperan», escribió junto a la publicación y ya muchos tomaron esto como una confirmación de su retiro. Esto no hizo más que acrecentarse cuando la semana pasada cerró, no sólo su Instagram, sino también el resto de sus redes sociales.

Daddy Yankee anunció su posible retiro musical.

Si bien Daddy Yankee aún no dijo nada al respecto y volvió a sus redes, su disquera dio una pista cuando esto ocurrió y todo podría tratarse de una estrategia publicitaria y la confirmación de que su última gira hará un repaso por toda su carrera. «Yo nací un 3 de febrero, renací en un 6 de enero. La muerte vino a buscarme pa´hacerme su prisionero», compartió El Cartel Records en sus cuentas, esta frase, firmada por el artista, es parte de su canción ‘6 de enero’, lanzada en el álbum «Prestige», que salió en 2012.

Todavía todo está rodeado de un gran misterio, pero a medida que pasan las semanas, la certeza de que Daddy Yankee ya piensa en su retiro son más y más fuertes y esto no hizo más que acrecentarlas.

