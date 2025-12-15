Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    • ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio
    El DIM se enfrenta a Nacional en una final épica por la Copa BetPlay, buscando el título frente a su rival con el apoyo de 30 mil hinchas. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM), bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se juega una oportunidad crucial para conquistar un nuevo título de la Copa BetPlay, enfrentándose en la final de vuelta a su clásico rival, Atlético Nacional. El partido decisivo se celebrará este miércoles 17 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot, donde el DIM será local. Se espera que más de 30 mil aficionados del "Poderoso de la Montaña" llenen el estadio, creando un marco espectacular y brindando el apoyo incondicional necesario para que su equipo arrebate el trofeo a su adversario de patio y celebre un campeonato anhelado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se encuentra ante una oportunidad de oro para sumar un nuevo título.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Lo más significativo para sus aficionados, será la posibilidad de arrebatarle un título más a su eterno rival de patio, Atlético Nacional.

    La final de la Copa BetPlay ha llegado a su punto culminante, y el “Poderoso de la Montaña” está listo para afrontar el decisivo encuentro de vuelta en su casa, el Estadio Atanasio Girardot, donde buscará sellar la victoria y coronarse campeón.

    El acompañamiento de la afición será un factor determinante en este crucial enfrentamiento.

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    El encuentro se disputará este miércoles 17 de diciembre a las 7:30 de la noche, y el DIM jugará como local, asegurando el apoyo incondicional de más de 30 mil hinchas en las tribunas.

    Sin duda se espera un marco espectacular en el estadio, con un ambiente ensordecedor que, según los seguidores rojos, infundirá el “aura poderosa” necesaria para impulsar a su equipo hacia la gloria y celebrar un nuevo campeonato ante su más acérrimo adversario.

    Con el respaldo masivo de su hinchada, el equipo de Alejandro Restrepo tiene la mesa servida para alcanzar la gloria y agregar otro trofeo a sus vitrinas.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final


    [grupos] [fixture items="7"]