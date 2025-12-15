El DIM, bajo la dirección de Alejandro Restrepo, se encuentra ante una oportunidad de oro para sumar un nuevo título.

Lo más significativo para sus aficionados, será la posibilidad de arrebatarle un título más a su eterno rival de patio, Atlético Nacional.

La final de la Copa BetPlay ha llegado a su punto culminante, y el “Poderoso de la Montaña” está listo para afrontar el decisivo encuentro de vuelta en su casa, el Estadio Atanasio Girardot, donde buscará sellar la victoria y coronarse campeón.

El acompañamiento de la afición será un factor determinante en este crucial enfrentamiento.

¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

El encuentro se disputará este miércoles 17 de diciembre a las 7:30 de la noche, y el DIM jugará como local, asegurando el apoyo incondicional de más de 30 mil hinchas en las tribunas.

Sin duda se espera un marco espectacular en el estadio, con un ambiente ensordecedor que, según los seguidores rojos, infundirá el “aura poderosa” necesaria para impulsar a su equipo hacia la gloria y celebrar un nuevo campeonato ante su más acérrimo adversario.

Con el respaldo masivo de su hinchada, el equipo de Alejandro Restrepo tiene la mesa servida para alcanzar la gloria y agregar otro trofeo a sus vitrinas.

