Aunque prometió condonar el Icetex, Petro le aumentó el interés a los créditos y endeudó más a los jóvenes

Un nuevo ‘varillazo’ recibieron los jóvenes en Colombia por cuenta del gobierno de Gustavo Petro, luego de que se conociera que aumentarán las tasas de intereses del Icetex y que se eliminarán los subsidios para miles de personas que se endeudaron para poder estudiar en la universidad.

En una carta enviada a los deudores, la entidad explicó que debido a la «compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando», no habrá ningún subsidio a la tasa de interés de las personas, por lo que este año pagarán entre un 12,2% y 17,2% efectivo anual.

El Icetex se escuda en que los mismos créditos, pero con bancos, suelen tener una tasa anual del 24% aproximadamente, por lo que aseguran que sus créditos continúan siendo los mejores para los jóvenes.

Sin embargo, pese a esa explicación, hay indignación en el país, pues el presidente Gustavo Petro en campaña aseguró que los créditos de la entidad se debían condonar, pues las personas estaban asfixiadas.

En su momento Petro dijo: «los créditos del Icetex porque llevan al estudiante a dejar la universidad, a no tener opción de emprendimiento después de graduarse o a pensar en el suicidio. La educación superior es un derecho no un negocio con dinero público».

Les está llegando esto a los estudiantes que han financiado sus estudios con el ICETEX.

El petrismo les incumplió a los estudiantes

1. No condonó las deudas

2. No hay nuevas convocatorias

3. No renueva créditos

4. Ahora a pagar intereses pic.twitter.com/56tid64CCa

— Laura Cote (@LauraCoteR) February 19, 2025