“Aunque me haga llorar su ausencia, aunque me parta el alma”, Claudia Bahamón y un potente mensaje sobre perder a un ser querido

La presentadora colombiana Claudia Bahamón explicó el dolor que siente por la muerte de su padre, mismo que falleció hace unos días en un accidente de tránsito.

Al respecto, Claudia explicó lo que siente y también dio un mensaje potente sobre lo que debemos recordar cuando perdemos a un ser querido.

“Quiero que la vida continúe a color… Mi papá la gran mayoría de su tiempo tuvo una sonrisa tatuada en su cara y con ella entregaba felicidad a quienes lo rodearon en sus 66 años de vida. De manera que no permitiré que su grado de vida me quite la mia (mi sonrisa) una de las tantas lindas herencias que recibo de el”, escribió Bahamón.

“Aunque duela, aunque lo extrañe, aunque lo añore, aunque me haga llorar su ausencia, aunque me parta el alma no poderlo abrazar, aunque quiera pensar que esto es solo una pesadilla, aunque quiera llamarlo y me conteste al otro lado del teléfono, aunque me digan que era solo la peor de las bromas, aunque quiera literal morir para poderlo abrazar en el cielo, aunque nunca comprenda porqué se quedó dormido… siempre tendré su sonrisa porque sé que amaba verme reír! Gracias Gordo”, remarcó.