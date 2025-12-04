¡Aunque a muchos no les gusta! Este es el artista más escuchado del mundo y Spotify lo celebra

Resumen: Este reconocimiento subraya el fenómeno global de Bad Bunny, quien continúa rompiendo récords de reproducciones a nivel internacional.
Minuto30.com .- Bad Bunny sigue imbatible en el panorama musical global. La plataforma de streaming Spotify anunció que el artista puertorriqueño se ha consolidado como el artista más escuchado del mundo este 2025.
A través de sus redes sociales, Spotify celebró el logro del cantante, destacando la magnitud de su éxito con el mensaje: “Felicidades Bad Bunny. El mundo entero te hizo el número 1.”
Este reconocimiento subraya el fenómeno global de Bad Bunny, quien continúa rompiendo récords de reproducciones a nivel internacional.
Felicidades Bad Bunny. The whole world made you No.1 pic.twitter.com/RGtSEKbxDz
— Spotify (@Spotify) December 3, 2025
