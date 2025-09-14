¡Aun no llega a las viviendas! Bomberos atienden voraz incendio forestal en San Javier

Resumen: Según el reporte del mandatario, las labores para controlar las llamas continúan en el sitio, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó que el Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentra trabajando para controlar un incendio forestal en el sector de San Javier.

El fuego, que se registró en la calle 48B con 120B, no ha afectado viviendas.

Según el reporte del mandatario, las labores para controlar las llamas continúan en el sitio, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.

El SIATA (Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá) está realizando un monitoreo con cámara térmica para ayudar a los bomberos en la extinción del fuego.

Fotos: @ficogutierrez

