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    ¡Aumentan los daños en Antioquia! Sismo deja 352 viviendas afectadas, un muerto y dos heridos

    A pesar del complejo panorama que atraviesa Antioquia, las autoridades departamentales reconocen que el epicentro del sismo generó estragos aún mayores en las regiones vecinas.

    Publicado por: SoloDuque

    antioquia
    Sonsón y Támesis entre los municipios antioqueños afectados por el terremoto
    ¡Aumentan los daños en Antioquia! Sismo deja 352 viviendas afectadas, un muerto y dos heridos

    Resumen: A pesar del complejo panorama que atraviesa Antioquia, las autoridades departamentales reconocen que el epicentro del sismo generó estragos aún mayores en las regiones vecinas.

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    Minuto30.com .- Con el paso de las horas y el avance de las inspecciones técnicas por parte de los organismos de socorro, la verdadera magnitud de la emergencia causada por el sismo de 7.4 comienza a reflejarse en las cifras oficiales del departamento.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) una actualización crítica sobre las afectaciones en el territorio antioqueño, confirmando que la cifra de municipios con daños reportados subió dramáticamente.

    Nuevo reporte de heridos y daños estructurales

    Tras reiterar su profundo mensaje de solidaridad a la familia del adulto mayor que perdió la vida en el municipio de Támesis, el mandatario seccional confirmó que la emergencia ya deja un saldo de dos personas lesionadas en el departamento.

    El consolidado entregado por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo revela un panorama de afectación generalizada en la infraestructura pública y privada. Hasta el momento, el balance departamental es el siguiente:

    52 municipios reportan algún tipo de afectación.

    352 viviendas con daños que van desde agrietamientos hasta colapsos parciales.

    61 instituciones educativas en evaluación por fallas estructurales.

    24 iglesias con afectaciones en sus fachadas, torres o cúpulas.

    7 sedes hospitalarias que presentan grietas y daños en su infraestructura.

    Solidaridad antioqueña con el resto del país

    A pesar del complejo panorama que atraviesa Antioquia, las autoridades departamentales reconocen que el epicentro del sismo generó estragos aún mayores en las regiones vecinas.

    «Aunque en el Departamento presentamos afectaciones, las situaciones más complejas están en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca», precisó el gobernador.

    En una muestra de unidad regional y articulación institucional, Rendón anunció que, en un trabajo conjunto con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha dispuesto de toda la capacidad logística, técnica y humana de ambas administraciones para salir en auxilio de los departamentos más golpeados.

    Los equipos de emergencia de Antioquia y Medellín ya se encuentran en plena coordinación con el Gobierno Nacional para desplegar brigadas de apoyo, maquinaria y personal de rescate hacia el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano, demostrando que en medio de la adversidad, la solidaridad del pueblo antioqueño no tiene fronteras.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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