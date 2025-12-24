Menú Últimas noticias
    Augusto Antonio Higuita desapareció en Medellín

    Desapareció el 22 de diciembre de 2025 en el centro de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Augusto Antonio Higuita desapareció en Medellín

    Augusto Antonio Higuita David, de 52 años, desapareció el 22 de diciembre de 2025 en el centro de Medellín, Antioquia.

    Augusto Antonio Higuita David, de 52 años, desapareció el 22 de diciembre de 2025 en el centro de Medellín, Antioquia.

    Como señal particular, presenta una cicatriz en el antebrazo izquierdo. El día de su desaparición vestía un yoguer color café, un buso negro con gris y tenis negros marca Nike.

    Físicamente, Augusto tiene contextura gruesa y piel trigueña. Su cabello es liso, de color entrecano, con rostro ovalado. Presenta nariz achatada, boca mediana y labios medianos.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


