Augusto Antonio Higuita desapareció en Medellín

Augusto Antonio Higuita David, de 52 años, desapareció el 22 de diciembre de 2025 en el centro de Medellín, Antioquia.

Como señal particular, presenta una cicatriz en el antebrazo izquierdo. El día de su desaparición vestía un yoguer color café, un buso negro con gris y tenis negros marca Nike.

Físicamente, Augusto tiene contextura gruesa y piel trigueña. Su cabello es liso, de color entrecano, con rostro ovalado. Presenta nariz achatada, boca mediana y labios medianos.

