Audio: “Vamos a hacer un paro bravo”, taxista incita a bloquear hasta las vías del Metro en la manifestación de los ‘amarillos’

En un acalorado audio, un supuesto taxista se refirió a la movilización que tendrán los ‘amarillos’ durante el próximo miércoles 10 de junio en la ciudad, con el fin de que se tomen medidas para acabar con el transporte ilegal. En lo que se puede escuchar, la persona indica que la idea es hacer “un paro bravo” y piensa que la solución para ser escuchados es bloquear la movilidad por completo.

En el audio, el sujeto, que aparentemente se lo manda a una persona llamada Alejandro, le alega que la protesta debe hacerse en masa, y tienen que ir muchos taxistas a taponar las vías para que así sean escuchados: “tiene que ser un cocao, cual 200 papi[…] tienen que ser 200 en el aeropuerto, 700 en el tránsito braveando, otros 500 en la Alpujarra”, dice el hombre, aparentemente sulfurado.

Además, señaló que de hacer un paro, debe hacerse sentir, porque sino no tendría sentido: “si vamos a hacer un paro, es un paro bravo, sino pa’ qué. Eso es pa’ tapar Medallo y todas las esquinas que entren. Que se sienta, yo me meto a ese tranvía y que me sigan 50, 100 o 200 de ese tranvía pa’ arriba”, sostuvo.

También se refirió a que en la ciudad existe una gran demanda de taxistas y por eso espera que se movilicen mucho, aunque criticó que algunos se enojan cuando un colega se les mete en un acopio, pero se quedan callados cuando ven a un conductor de Uber cogiendo carreras. Él espera que al menos “se reboten 15.000. Imagínese 15.000; 500 en la Alpujarra, armando un taco ni el hp”.

Su gran anhelo, según se puede escuchar, es que la ciudad quede inmóvil, para que así la Alcaldía escuche el clamor de los taxistas y acabe con el transporte ilegal. Este es el audio completo.