“Mi cáncer no tiene cura”: Hassam contó cómo ha afrontado la lucha contra su enfermedad

Sin pelos en la lengua y con una fuerza inmensa el humorista Gerly Hassam Gómez contó cómo ha afrontado la lucha contra el cáncer, en entrevista con Caracol Radio habló sobre su enfermedad.

“Hace 1 año me diagnosticaron mieloma múltiple; es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticos. Es muy complicado porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, pero este no se puede”.

Hassam trata de mantener informados a sus fans por medio de sus redes sociales después de hacerse los tratamientos “juiciosamente”, el humorista aclaró el por qué se ha hecho todas esas intervenciones sabiendo que ese cáncer no tiene cura.

“Lo que se busca con los procedimientos es prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el que uno puede mantenerse bien”.

Hassam le respondió a uno de los periodistas que enfatizó sobre su presencia en redes sociales, diciendo que es una forma de apoyo el “no aislarse” y mantener siempre presente su forma de ser.