AUDIO: “El presidente es mi hermano”: Revelan más interceptaciones del ‘Ñeñe’ Hernández hablando de corrupción

Después de que se dio a conocer la polémica en torno a supuesta compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales de parte de José ‘Ñeñe’ Hernández, se dieron a conocer más audios de estas interceptaciones.

Más de 25 mil registros de audio fueron conocidos en las últimas horas por el medio Semana, que mostró algunos de ellos donde Hernández mencionó a varias personalidades como el exfiscal, el expresidente Uribe, el presidente Iván Duque, entre otros.

“A donde yo voy, el fiscal general de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. Yo voy a donde el fiscal y llego por el grande; (a donde) Vargas Lleras, llego a donde el presidente Uribe (…) El presidente es mi hermano, no es que me conozca, es mi hermano”, aseguró Hernández en las interceptaciones reveladas por el medio citado.

Además de hablar de estos personajes políticos, se reveló de voz de Hernández que lo habían llamado el alcalde de Valledupar y el gobernador del Cesar para que el presidente les aprobara contratos, por lo que él aseguraba que exigiría dinero.

Estas llamadas que estaban en poder de la Fiscalía fueron reveladas esta semana y se armó polémica en torno a la mención de mil millones de pesos para comprar votos en La Guajira para ‘Iván’, ‘Uribe’ y ‘Vargas Lleras’.

Aquí puede escuchar las interceptaciones a partir del minuto 8: