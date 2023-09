Hoy fue la audiencia judicial entre Fico y Upegui

in

La mañana del viernes 15 de septiembre se realizó la audiencia judicial de conciliación, por las afirmaciones realizadas por el candidato Juan Carlos Upegui contra el también exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Previo a la diligencia, el candidato del Movimiento Independientes, aseguró que no se retractaría de las acusaciones lanzadas contra el candidato de Creemos.

La cita estaba pactada para las 9:00 de la mañana, pero Fico no acudió, por lo que Upegui compartió un video diciendo: “Federico Gutiérrez no vino a darme la cara. No tiene las pruebas para negar que su gobierno tuvo vínculos con la Oficina”: agregó.

Upegui señaló que el hecho de que Federico Gutiérrez no haya asistido a la audiencia significa que “no tiene las pruebas para negar que su gobierno tuvo vínculos con la Oficina. Vamos a seguir demostrando la verdad, no nos vamos a dejar intimidar”, dijo Upegui.

Finalmente, señaló que en todos los debates le recordará al exalcalde qué fue lo que hizo su administración y por qué fue el peor gobierno en la historia de Medellín. Con esta audiencia judicial, el proceso queda cerrado.

Para más noticias de política.