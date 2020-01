Audiencia contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe fue suspendida nuevamente hasta marzo

Después de completarse cinco días de alegatos finales, un juez de Medellín decidió suspender hasta marzo las decisiones judiciales contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Esta etapa de alegatos finales contra Santiago, señalado de crear un grupo paramilitar en Antioquia, fue suspendida hasta marzo y se detalló que durante los cinco días de alegatos finales su defensa expuso cientos de páginas de argumentos para argumentar que su empoderado es inocente.

Defensores del hermano del expresidente aseguraron que el informe que presentó la Fiscalía General de la Nación en su contra tiene nota de prensa, debates en el Congreso y falsos testigos, que no deberían ser tenidos en cuenta como pruebas por no cumplir con el debido proceso.

No obstante el ente acusador insistió en un caso particular de asesinato de un conductor de bus escalera en el que se ha relacionado a Uribe Vélez, y no se prescribiría en el juicio al ser declarado un delito de lesa humanidad.

Esta semana el abogado defensor del hermano del expresidente aseguró que antes de 2005 no se había relacionado a su cliente con este caso y después de ser mencionado por Gustavo Petro en un debate de control político, se han escuchado testigos a los que cuestionó por la veracidad de sus testimonios.