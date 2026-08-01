Resumen: Una mujer de 77 años, identificada como Luz Rocío Posada, fue hallada sin vida en una vivienda de Manrique Central, Medellín. El caso fue reportado inicialmente como una posible autolesión, pero la inspección de la SIJIN llevó a las autoridades a manejarlo como un homicidio. En el lugar fue capturado su hijo, de 51 años, quien tenía una pistola calibre 9 milímetros y 13 cartuchos. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía, que continuará con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

¡Atroz en Manrique! Mujer de 77 años fue asesinada y capturan a su hijo como principal sospechoso

Una mujer de 77 años fue asesinada durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio Manrique Central, en el nororiente de Medellín. La víctima fue identificada como Luz Rocío Posada y, por el caso, las autoridades capturaron a un hombre de 51 años, quien sería su hijo.

El hecho fue conocido inicialmente como una posible autolesión, luego de que una llamada a la línea de emergencias 123 alertara sobre una mujer que, presuntamente, habría tomado un arma de fuego y la habría accionado. Sin embargo, las diligencias adelantadas posteriormente en el lugar llevaron a los investigadores a manejar el caso como un homicidio.

La escena llevó a cambiar la hipótesis inicial

Al llegar al inmueble, los policías encontraron a la adulta mayor sin signos vitales, tendida sobre una cama y con una herida provocada por arma de fuego en la parte posterior de la cabeza.

El lugar fue sometido a una inspección técnica por parte de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física para establecer qué había ocurrido.

Fue a partir de estas diligencias que la primera versión conocida por las autoridades comenzó a perder fuerza. Según la hipótesis investigativa preliminar, las condiciones encontradas en la vivienda no corresponderían a una autolesión, sino a un homicidio con arma de fuego.

Los investigadores también tuvieron en cuenta las condiciones de la escena y la presunta manipulación del lugar dentro del análisis realizado para establecer las circunstancias de la muerte.

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El hijo de la víctima tenía una pistola

En medio del procedimiento, los uniformados encontraron dentro de la vivienda al hijo de la mujer, un hombre de 51 años, quien tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y 13 cartuchos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre manifestó que había adquirido el arma varios años atrás. No obstante, no presentó el permiso correspondiente que acreditara su porte o tenencia legal.

Por este motivo, fue capturado inicialmente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Con el avance de las labores investigativas y luego de que la muerte de la mujer fuera establecida preliminarmente como un homicidio, el hombre también quedó capturado por este delito, al ser señalado como presunto responsable de la muerte de su madre.

Fiscalía deberá esclarecer lo ocurrido

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el arma de fuego incautada y los demás elementos materiales probatorios obtenidos durante la inspección.

Ahora, el ente acusador deberá continuar con la investigación y valorar las pruebas recopiladas para determinar las circunstancias en las que murió Luz Rocío y establecer la responsabilidad que corresponda dentro del proceso penal.

La actuación de los uniformados que atendieron el llamado y el posterior trabajo de los investigadores de la SIJIN permitieron preservar la escena y revisar las circunstancias del caso, luego de que las evidencias encontradas no coincidieran con la hipótesis reportada inicialmente.

Por ahora, el hombre de 51 años permanece vinculado a la investigación como presunto responsable del homicidio de la mujer de 77 años, mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la madrugada en Manrique Central.