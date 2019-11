FOTOS: Atrevidas imágenes de la esposa de Matheus Uribe en tanguita

Cindy Álvarez, esposa de Matheus Uribe, dejó ver su faceta más sensual mientras disfrutaba de las playas de Miami, Estados unidos, en la que presumió su torneado y bronceado cuerpo en bikini.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo aprovechó para mostrar su tonificado cuerpo y su cambio de look. La publicación fue acompañada con este texto: “estoy segura que esto es lo único que me voy a llevar cuando se acaben mis días: -los momentos vividos, las emociones que he sentido, lo que hace que mi alma sonría y cada una de las experiencias de amor y bondad que viví”.

Las postales ya cuentan con más de 14 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios como estos: “te ves muy preciosa chiquita”, “monumento de mujer. Qué afortunado es Matheus”, “mujer bella y hermosa digna representante de la belleza colombiana”, “mujer de admirar”, entre otros.